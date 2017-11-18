نادي الهلال يأمل دخول التاريخ القاري بالفوز على الياباني

ماجد محمد(صدى):

يأمل رئيس نادي الهلال الحالي الأمير نواف بن سعد عن دخول التاريخ القاري من خلال تحقيق أزرق الرياض لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي على حساب نادي أورواو ريدز دياموندز الياباني.

وسبق للهلال تحقيق 6 ألقاب آسيوية في عهد 3 رؤوساء سابقة للنادي من أصل 17 رئيسا في تاريخ النادي.

وحقق الأمير بندر بن محمد، الذي حقق الفريق في عهده 3 بطولات، هي كأس الكؤوس الآسيوية، عام 1997، وكأس السوبر الآسيوي، في نفس العام، وبطولة آسيا لأبطال الدوري، عام 2000.

وفاز الهلال تحت رئاسة الأمير سعود بن تركي بطولتين قارتين وهما كأس السوبر الآسيوي، عام 2000 و كأس الكؤوس الآسيوية، عام 2002.

وتمكن الهلال من الفوز بلقب بطولة آسيا لأبطال الدوري، عام 1991 بتواجد الرئيس الراحل، الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، مؤسس الهلال.