السفارة الفرنسية: عودة الصحفيتين المحتجزتين قريباً

نايف السالم(صدى):

ذكر مصدرمسؤول في السفارة الفرنسية أنه سيتم إعداد بيان عن عودة الصحفيتين الفرنسيتين إلى الرياض، إذ تمكنت قوات التحالف من تحريرهما، بعد احتجازهما من قبل الميليشيات الحوثية.

يذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن نجحت في إنقاذ الصحفيتين المحتجزتين في اليمن، وقد استقبلت قاعدة الرياض الجوية الصحفيتين الفرنسيتين .

وكانت الصحفيتان قد وصلتا إلى ” حجة ” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، لتضعهما ميليشيات الحوثي تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق المحافظة.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنقذت الصحفيتين الفرنسيتين بعد أن كانتا قد فقدتا في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن.

وكانت الصحفيتان الفرنسيتان من ضمن وفد قادم من صعدة إلى محافظة حجة، وقامت ميليشيات الحوثي بخطفهما يوم ‏الخميس 2 نوفمبر.