بالفيديو.. ليبيا تقاضي تونس بسبب برنامج ساخر

طرابلس(صدى):

اتهمت القنصلية العامة الليبية لدى تونس، قناة تونسية بالاستهزاء بالشعب الليبي وثقافته ولهجته وتكوينه الجغرافي، ورفعت دعوى قضائية ضد القناة.

وقالت القنصلية التابعة لحكومة الوفاق إنها ” كلّفت محامين برفع دعوى قضائية ضد كل من قناة التاسعة الخاصة، والممثل الكوميدي طارق بلعوش، والمذيع أمين قارة، وذلك بعد حضورهم في حوار استعراضي تهكّمي مهين يمس من كرامة الشعب الليبي “.

وكانت قناة التاسعة بثت يوم الأربعاء الماضي في أحد برامجها فقرة خاصة بترشح المنتخب التونسي إلى مونديال روسيا بعد تعادله في مباراته الأخيرة ضد المنتخب الليبي، حيث قام الممثل الكوميدي طارق بعلوش بتقمّص دور لاعب مزيّف من المنتخب الليبي باسم ” بوجمعة المقلي ” ، وتحدّث باللهجة الليبية بطريقة هزلية عن أسباب عدم وصول منتخب ليبيا إلى المونديال وحظوظ المنتخبات العربية المترشحة في هذا المونديال.