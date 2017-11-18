فرصة أخيرة لثنائي النصر

نواف السالم(صدى):

بعد الأداء المميز الذي قدمه ثنائي النصر في مباراة الفريق الأخيرة امام النصر، طالبت الجماهير منح ثنائي الفريق المحترف حسام غالي وسعد لكرو فرصة جديدة.

وفاز النصر بخماسية نظيفة أمام الرائد عن طريق محمد السهلاوي هدفان وهدفا لكلا من فوزير وليوناردو وحسن الراهب وذلك في ملعب الملك عبدالله في بريدة.

وتمكن لكرو من صناعة الهدف الأول له منذ وصوله للنصر لمواطنه اللاعب المغربي محمد فوزير كما تسبب في ركلة جزاء للفريق الأصفر.

من جانبه كان غالي نقطة قوة كبيرة للوسط النصراوي وتميز بلمساته السلسلة والسحرية حتى تم استبداله في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وطالبت الجماهير بمزيد من الفرص لكلا من غالي ولكرو على أمل تقديم أوراق اعتمادهم لجماهير العالمي مع المدرب الجديد جوستافو الذي منح النصر شكل مختلف وأكثر ايجابية.

ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.