العدل: 23 ألف حكم أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ في أسبوع

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العدل أن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ في المملكة أصدرت خلال الفترة من 23 صفر حتى 27 صفر الماضي، 23017 حكما وقراراً، فيما عقدت محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة ذاتها 37177 جلسة قضائية.

وبينت الوزارة أن الأسبوع الماضي انتهى بتنفيذ محاكم وكتابات العدل في كافة أنحاء المملكة لـ152643 عملية، استحوذت العمليات القضائية على 48% منها، فيما شكلت عمليات التوثيق ما نسبته 35% من الإجمالي، أما التنفيذ فبلغت نسبة عملياته 17%.

كما شهد الأسبوع الماضي 73872 عملية قضائية، منها الإحالات التي بلغت 21246 إحالة، والجلسات التي عقدت في محاكم الدرجة الأولى والبالغة 37177 جلسة، أما أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى خلال ذات الفترة فبلغت 15449 حكماً وقراراً.

وفيما يخص عمليات التوثيق في كتابات العدل أفادت الوزارة أن الأسبوع المنصرم سجّل 53356 عملية توثيقية، منها عملية على العقار بلغت 18080 عملية، أما الوكالات التي أصدرتها كتابات العدل خلال ذات الفترة فبلغت 35276 وكالة.

كما أنجزت محاكم التنفيذ في كافة أنحاء المملكة خلال الأسبوع المنصرم 25415 عملية، منها 14327 إحالة أو طلب، وأصدرت 7568 حكماً وقراراً، أما المحاضر فبلغت 3520 محضراً.