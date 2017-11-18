كهربا في الاتحاد.. انقلاب على الفتى المدلل

نواف السالم(صدى):

يواجه المحترف المصري الشاب محمود كهربا، انتقادا حاد من جماهير نادي الاتحاد، بعد أن الفتى المدلل.

وتعادل الاتحاد بهدف لهدف أمام الشباب ليفشل سييرا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري على ملعب الجوهرة المشعة كما فشل كارينيو في تحقيق فوزه الأول مع الشباب.

وفشل كهربا في إحراز هدف سهل من تمريرة التونسي أحمد العكايشي ليضعها بين أيدي حارس الشباب فاروق بن مصطفى.

وكتب المتحدث الرسمي السابق للاتحاد جمال عارف من خلال حسابه عبر تويتر: ” تعادل بطعم الخسارة للاتحاد .،النقاط الثلاث كانت اقرب لولا سوء الطالع وتوفيق حارس الشباب واخفاق كهربا امام المرمى ”.

ولعب كهربا 90 دقيقة أمام الشباب وسدد 5 تسديدات من بينها 2 على المرمى ونجح في مراوغة واحدة من أصل ستة وعانى من نسبة اخفاق كبيرة في التمريرات حيث بلغت دقة تمريراته 66% فقط وقام بثلاثة التحامات ناجحة من أصل تسعة.