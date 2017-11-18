بالفيديو.. لحظة هستيرية لدخول جماهير الهلال الملعب

طلال الغامدي(صدى):

شهد استاد الملك فهد بالرياض لحظة هيستيرية من جماهير الزعيم فور فتح البوابات أمام الحشود التي جاءت من كل حدب وصوب لتشجيع العملاق الآسيوي.

كانت الحشود الغفيرة من جماهير نادي الهلال توافدت منذ العاشرة صباح اليوم السبت إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمؤازرة العملاق السعودي في الموقعة المترقبة ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.