ليفربول يبحث عن بديل كوتينيو

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لإيجاد بديل للاعب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي اقترب من الرحيل إلى برشلونة.

ويأمل نادي برشلونة في التعاقد مع كوتينيو في صفقة لن تقل عن 120 مليون يورو في يناير المقبل.

ووفقا لمجلة مترو البريطانية يأمل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل من صفوف آرسنال لتعويض رحيل كوتينيو.

وينتهي تعاقد أوزيل مع آرسنال في الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل مع الرحيل إليه بصفة مجانية في نهاية الموسم.