أول تعليق من زيدان على ديربي مدريد

نواف السالم(صدى):

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، أن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد اليوم السبت، ليست مصيرية، في ظل النتائج المتواضعة للفريق الملكي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال زيدان في تصريحات صحفية، إن مباراة اليوم ليست مصيرية لفريقه، فلن يتغير أي شيء في حال فوز برشلونة في وقت سابق على ليجانيس نحن ندرك ما علينا فعله، ويتوجب علينا أن نؤدي بشكل جيد وأن نلعب باندفاع كامل لتسعين دقيقة.

وتأتي مواجهة الديربي بين الجارين اللدودين في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره برشلونة برصيد 31 نقطة.