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سقوط نيزك في أقصى شمال روسيا




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 16 دقيقة

سبحان الله ,,

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