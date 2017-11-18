الحريري يتصل بعون ويؤكد حضوره إلى بيروت الأربعاء

بيروت(صدى):

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، أجرى اتصالا هاتفيا مع بالرئيس اللبناني مشيل بعون، وأكد أنه سيحضر إلى بيروت الأربعاء المقبل.

ووصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، إلى فرنسا، قادما من الرياض، برفقة زوجتة لارا، فيما وصل ابنه البكر حسام الجمعة.

واستقبل الحريري في مطار لو بورجيه في العاصمة باريس، وفد لبناني.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء المستقيل، السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في قصر الإليزيه.