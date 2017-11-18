” خريبين الهلال ” مرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا

نواف السالم(صدى):

ينافس لاعب الهلال المحترف السوري عمر خريبين، على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2017، مع وو لي لاعب الصين، عمر عبدالرحمن لاعب العين ومنتخب الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن رسميا قائمة اللاعبين المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية لهذا العام، علماً بأن الحفل السنوي يقام يوم 29 نوفمبر في العاصمة التايلاندية بانكوك.

يُذكر أن خريبين يعتلي صدارة هدافي دوري أبطال آسيا بـتسعة أهداف بالتساوي مع النجم البرازيلي لاعب شنغهاي هولك.

وما زالت الفرصة سانحة لخريبين لنيل الجائزة، خصوصاً وأن الهلال سيلعب الليلة النهائي أمام أوراوا الياباني و بإمكان اللاعب الانفراد بصدارة الهدافين.