ضبط 105 مخالفا لنظام العمل والإقامة بالجوف

علي العنزي(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس , أن الحملة الميدانية لضبط المخالفين التي بدأت أعمالها بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة قد اسفرت أمس عن ضبط 105 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمنطقة الجوف .

وبين أن المخالفات تنوعت بين مخالف يعمل عند غير الكفيل , ومخالف متغيب عن العمل , و 6 مخالفين للمهنة , و 73 مخالفاً لا يحمل إقامة, و 24 مخالفاً لانتهاء صلاحية التأشيرة .

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.