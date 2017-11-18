بالفيديو.. حشود غفيرة من جماهير الزعيم تتوافد على استاد الملك فهد من العاشرة صباحا

ماجد محمد(صدى):

توافدت منذ العاشرة صباح اليوم السبت الحشود الغفيرة من جماهير الزعيم إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض لمؤازرة العملاق السعودي في الموقعة المترقبة ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا التي يطمح الهلال إلى استعادة لقبها بعد غياب.

وكانت الجماهيرة الهلالية اضطرت للنوم في الشوارع في ظل ظروف مناخية باردة ليلاً في الرياض بعد أن امتلأت الشقق والفنادق المتواجدة بجوار ملعب الملك فهد عن آخرها، وبالتالي لجأ هؤلاء للمبيت في الشوارع حتى يتمكنوا من دخول المباراة صباح اليوم.

httpsv://youtu.be/_3kpxigkW4Q