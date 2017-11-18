الموافقة على رفع موازنة 2018 للاتحاد الأوروبي إلى نحو 145 مليار يورو

عادل الحربي(صدى):

اتفق ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم ، على موازنة التكتل للعام 2018 ، ووافق المتفاوضون على زيادة هذه الموازنة بنسبة 1ر،14% ليصل إجماليها إلى 7ر144 مليار يورو.

ويرجع السبب ،في هذه الزيادة الملحوظة في النفقات، إلى التوفير المتوقع في المستقبل القريب لمخصصات مالية تمت الموافقة عليها، منذ فترة طويلة في إطار التخطيط المالي حتى 2020 وفي هذا السياق، سيتم تخصيص أموال بقيمة 5ر46 مليار يورو (بزيادة بنسبة 7ر54% مقارنة بالعام الماضي) لمشروعات على سبيل المثال لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي.

وتضمنت الموازنة رفعا بنسبة 4% في نفقات مشروعات لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي، ليصل إجمالي الأموال المخصصة لهذه المشروعات إلى 1ر20 مليار يورو.

كما تضمنت الموازنة زيادة ملحوظة في النفقات المخصصة لبرنامج البحث العلمي (هوريزون) 2020 ، ومشاريع توسعية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات وبرنامج التبادل الشبابي (ايرازموس).

وخصصت الموازنة 56 مليار يورو بزيادة قدرها 6ر3 %،لدعم المزارعين في أوروبا.

يشار إلى أنه يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على هذه الموازنة.