الأونروا : 2500 عائلة فلسطينية عادت إلى مخيم السبينة بريف دمشق بعد فتح الطريق

القدس المحتلة(صدى):

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن عدد العائلات من اللاجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق حتى الآن يقدر بحوالي 2500 عائلة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها نشر اليوم أنه من المتوقع أن تعود 1000 عائلة أخرى إلى المخيم في الأشهر القادمة .

وحول نشاط الأونروا في مخيم السبينة قالت الوكالة إنها افتتحت في 15 أكتوبر اثنيتن من مدارسها الستة في مخيم السبينة لأول مرة منذ ديسمبر 2012 حيث عاد نحو 500 طالباً بعد إغلاق لهذه المدارس استمر أربع سنوات بسبب القصف والحصار الذي تعرض له المخيم من قبل قوات النظام السوري.

وأضافت الأونروا أنها تقوم بجهودٍ واسعة النطاق في مجالي الصيانة وإعادة البناء بما في ذلك إزالة الأنقاض وإعادة شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه إلى اللاجئين وتقوم بتوفير المياه عن طريق نقلها بالصهاريج إلى لاجئي فلسطين .

وكان مخيم السبينة تعرض في العام 2013 لقصف شديد من قبل قوات النظام السوري أدى إلى دمار أكثر من 80% من مبانيه تدميراً كلياً أو جزئياً .

يشار إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت 67 ضحية من أبناء مخيم السبينة قضوا خلال أحداث الحرب في سوريا و 30 معتقلاً في سجون النظام السوري من بينهم نساء وأطفال.