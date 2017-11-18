بالفيديو.. حلا الترك تتخلى عن حلمها كطبيبة أسنان

أماني الغامدي(صدى):

كشفن الفنانة الشابة حلا الترك ، في مقطع فيديو تداوله رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، أنها قررت تغيير اختصاصها الجامعي .

وقالت المطربة الشابة في الفيديو إنها كانت تطمع للتخصص في مجال طب الأسنان، إلّا انها بعد ان كبرت، رأت أن امكاناتها تعينها أكثر على اختصاص ادارة الأعمال.

وتحدثت حلا عن مشاريعها الفنية المقبلة، معلنةً أنها ستقدم أغانٍ ومسرحيات جديدة.