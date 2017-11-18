افتتاح بوابات استاد الملك فهد للجماهير الهلالية

نواف السالم(صدى):

فتحت الأجهزة المعنية استاد الملك فهد للجماهير الهلالية، استعدادا للمواجهة المرتقبة مساء اليوم السبت بين الهلال ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال في مواجهته ضد الفريق الياباني إلى تحقيق الفوز الذي يسهل مهمته في لقاء الإياب، خاصة أنه يبحث عن استعادة اللقب القاري بعد غياب.

ويستضيف نادي الهلال ٥٠٠ طفل من الأيتام وأبناء شهداء المملكة العربية السعودية، وبعض مصابي الحدّ الجنوبي الذين تسمح حالتهم الطبية بحضور مواجهة الهلال وأوراوا الياباني.