المملكة الأولى في أرباح تصدير النفط

طلال الغامدي(صدى):

جاءت المملكة في مقدمة الدول المصدرة للنفط والتي يتجاوز عددها الـ 100 دولة حيث تسهم في السوق العالمي بنحو 20.1%، بأرباح تُقدر بـ 136.2 مليار دولار عام 2016.

ويمثل 5 مصدرين فحسب 50% من جميع صادرات النفط، في حين تمثل 100 دولة الـ 50% المتبقية.

وتبلغ حصة العديد من الدول التي تأتي في مراكز متأخرة في التصنيف أقل من 0.25% في السوق العالمي، والتي يمكن حساب أرباحها من التصدير بآلاف الدولارات وليس بالملايين .

وتمثل المملكة خُمس صادرات العالم من النفط، وتبلغ أرباحها منه ضعف أرباح روسيا التي تأتي في المركز الثاني

و العراق الذي يأتي في المركز الثالث،وكندا في المركز الرابع والإمارات في المركز الخامس، والكويت في المركز السادس.

وتأتي الولايات المتحدة بالمركز العشرين، حيث تمثل 1.2% من سوق تصدير النفط، فيما تمثل المملكة 20.1%، وروسيا 10.9%، والعراق 6.8%، وكندا 5.8%، والإمارات 5.7%، والكويت 4.5%، وإيران 4.3%، ونيجيريا 4%، وأنجولا 3.7%، والنرويج 3.3% .