معهد العمارة الثانوي بالرياض يعلن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الثاني

طلال الغامدي(صدى):

أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بالرياض فتح باب القبول والتسجيل للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ للحاصلين علي شهادة الكفاءة المتوسطة أو الصفين الأول والثاني الثانوي. وأوضح مدير المعهد المهندس ناصر بن محمد الخضيري أن المتدرب سيحصل على شهادة دبلوم معتمدة من ديوان الخدمة المدنية مع إمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية بالإضافة إلى مكافأة تدريبية شهرية قدرها ٨٠٠ ريال.

وأضاف الخضيري بأن التسجيل سيكون إلكترونيا عن طريق موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بداية التسجيل ١٥-٣-١٤٣٩ الى ١٠-٤-١٤٣٩ هنا في تخصصات المساحة، الإنشاءات المدنية، الإنشاءات المعمارية والرسم المعماري.