شاب يخترع ” فأرة ” للكمبيوتر ويصمم 3 مواقع رغم اصابته بشلل تام

طلال الغامدي(صدى):

اخترع المواطن وليد مرزوق الرحيلي فأرة للكمبيوتر تعمل باللمس كما صمم ثلاثة مواقع إلكترونية تعليمية إسلامية بالرغ من اصابته بشلل رباعي تام نتيجة تعرضه لحادث مروري .

وكان الرحيلي ” 40 عاماً ” قد تعرض لحادث انقلاب مركبته قبل (18) عاماً، ما أسفر عن إصابته بكسر في الفقرة الرقبية الخامسة امتدت للحبل الشوكي تسببت له فشلل رباعي تام في أطرافه الأربعة، جعله طريح الفراش بأحد مستشفيات المدينة .

وقال الرحيلي إنه أثناء فترة العلاج وعندما بدأت أطرافه العلوية في التحسن أصبح يحرك يده اليسري ويتنقل داخل أروقة المستشفى بواسطة عربة كهربائية، واحتاج لاستخدام الكمبيوتر الخاص به فاخترع ” فأرة ” تعمل باللمس يتصفح من خلالها الإنترنت، حيث كان يتردد على المواقع المختلفة خاصةً المواقع الإسلامية.

وتابع الرحيلي أنه بعد ذلك بدأ العمل على إنشاء وتصميم ثلاثة مواقع إلكترونية تتناول الفضائل والقيم الإسلامية ويسعى لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية .