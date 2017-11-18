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مشاجرة عنيفة بين فتيات روسيات في الشارع

مشاجرة عنيفة بين فتيات روسيات في الشارع
موسكو(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات الروسيات بالشارع بسبب مشكلة بين اثنتين منهن اتهمت خلالها واحدة الأخرى بمحاولة خطف صديقها منها.

وظهرت إحدى الفتيات في مقطع فيديو تم تداوله ، وهي تضرب خصمتها بشراسة وتهور بقضيب معدني متسببة في إغمائها، ولم تكتف بذلك ولكنها ظلت على محاولاتها في النيل منها رغم تدخل المارة أكثر من مرة، ليضربها أحدهم في النهاية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 2 ساعتين

مهبولات ,,

[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 1 ساعة

قد تٌزهق الارواح عند المصالح-المثل يقول كلاً يحط او يقرب النار من قريصه-

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا الحب ولابلاش

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