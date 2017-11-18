مشاجرة عنيفة بين فتيات روسيات في الشارع

موسكو(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات الروسيات بالشارع بسبب مشكلة بين اثنتين منهن اتهمت خلالها واحدة الأخرى بمحاولة خطف صديقها منها.

وظهرت إحدى الفتيات في مقطع فيديو تم تداوله ، وهي تضرب خصمتها بشراسة وتهور بقضيب معدني متسببة في إغمائها، ولم تكتف بذلك ولكنها ظلت على محاولاتها في النيل منها رغم تدخل المارة أكثر من مرة، ليضربها أحدهم في النهاية.