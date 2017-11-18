مشاجرة عنيفة بين فتيات روسيات في الشارع
نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات الروسيات بالشارع بسبب مشكلة بين اثنتين منهن اتهمت خلالها واحدة الأخرى بمحاولة خطف صديقها منها.
وظهرت إحدى الفتيات في مقطع فيديو تم تداوله ، وهي تضرب خصمتها بشراسة وتهور بقضيب معدني متسببة في إغمائها، ولم تكتف بذلك ولكنها ظلت على محاولاتها في النيل منها رغم تدخل المارة أكثر من مرة، ليضربها أحدهم في النهاية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهبولات ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 1 ساعة
قد تٌزهق الارواح عند المصالح-المثل يقول كلاً يحط او يقرب النار من قريصه-
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الحب ولابلاش
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 1 ساعة
عشان رجال 😂😂😂
تخانقن
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 1 ساعة
ورونا شكله نشوف هو يستحق هالحرب الضروس بين البنات ولالا😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15410 ] نشر منذ 11 دقيقة
يا مثبت العقل 😎