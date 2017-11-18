” المرور ” : رخص القيادة من خارج المملكة غير معترف بها
أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي أن الإدارة لن تعتمد رخص القيادة الصادرة من خارج المملكة .
وأشار البسامي إلى أنه لن يتم اعتماد الرخص وشهادات التعليم الصادرة من الخارج إلا من الدول التي لديها اتفاقيات مع المملكة في هذا المجال وبشروط محددة .
وكانت أعلنت وكالات سياحة عربيةموجهة للمواطنات تروج لعروض سياحية تتضمن برامج لتعليم قيادة السيارات بأسعار مغرية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22690 ] نشر منذ 7 دقائق
طيب والي معنده رخصه خير شر
ومعطيه كفيله ونيت غماره ولا غمارتين
ويااااااااكثرهم
بالشواااااارع
تاخذ لك سيارة بمبلغ يتعدى ١٠٠ ألف
ويجيك يحكها من الصدام للصدام
ويتلفها وتروح تبيعها تشليح
هذيلن وش اتسوي معهم🤔