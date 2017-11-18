” المرور ” : رخص القيادة من خارج المملكة غير معترف بها

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي أن الإدارة لن تعتمد رخص القيادة الصادرة من خارج المملكة .

وأشار البسامي إلى أنه لن يتم اعتماد الرخص وشهادات التعليم الصادرة من الخارج إلا من الدول التي لديها اتفاقيات مع المملكة في هذا المجال وبشروط محددة .

وكانت أعلنت وكالات سياحة عربيةموجهة للمواطنات تروج لعروض سياحية تتضمن برامج لتعليم قيادة السيارات بأسعار مغرية.