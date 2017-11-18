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  3. ” الدوسري ” ينتقد تعايش اللبنانيين مع ميليشيا ” حزب الله “

” الدوسري ” ينتقد تعايش اللبنانيين مع ميليشيا ” حزب الله “

” الدوسري ” ينتقد تعايش اللبنانيين مع ميليشيا ” حزب الله “
نايف السالم(صدى):

انتقد الكاتب الصحفي سلمان الدوسري تعايش اللبنانيين مع ميليشيا ” حزب الله ” في سدة الحكم مشيراً إلى أنهم ” عليهم دور كبير الآن لتغيير تلك التركيبة التي هيمن عليها “حزب الله “.

وقال الدوسري في مداخلة إعلامية مع النسخة العربية من قناة ” دويتشه فيله ” الألمانية أن المملكة لديها قرارات سيادية كثيرة على سبيل المثال هناك 70 % من الصادرات الزراعية اللبنانية تذهب للمملكة ودول الخليج، و80 % من الصادرات الصناعية تضخ في المملكة والخليج،
وأضاف ” الدوسري ” أن هناك 550 ألف لبناني يعملون في الخليج، وهنالك ودائع مليارية تدعم الليرة اللبنانية متسائلاً: فهل اللبنانيون مستعدون لوضع اقتصادي قاتم في مستقبل الأيام ؟

وتابع ” الدوسري ” أن المملكة حريصة دائماً على مصالحها ومصلحة وأمن لبنان، فهل كان لبنان حريصاً على أمن ومصلحة المملكة ودول الخليج ؟


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 2 ساعتين

جنت على نفسها براقش

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة

روح لبنان وخليهم يغيرو قنعاتهم في حزب الله

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