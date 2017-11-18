الشريان يكشف عن وجهته الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الإعلامي داود الشريان، عن وجهته الجديدة بعد أن أنهى حلقات برنامجه الشهير “ الثامنة ” على قناة “ إم بي سي ” ، وودّع المشاهدين بالدموع.

وأكد الشريان توليه منصب “ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ” بداية من الشهر المقبل.

وأضاف الشريان في تصريحات صحفية بأسلوب ساخر:” بأكون قريب منكم مثل الجيران الجدار بالجدار ” ، و ” عُهِد لي بمهمة إعادة تنظيم وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الأبرز ”.