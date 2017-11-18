الشريان يكشف عن وجهته الجديدة
أعلن الإعلامي داود الشريان، عن وجهته الجديدة بعد أن أنهى حلقات برنامجه الشهير “ الثامنة ” على قناة “ إم بي سي ” ، وودّع المشاهدين بالدموع.
وأكد الشريان توليه منصب “ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ” بداية من الشهر المقبل.
وأضاف الشريان في تصريحات صحفية بأسلوب ساخر:” بأكون قريب منكم مثل الجيران الجدار بالجدار ” ، و ” عُهِد لي بمهمة إعادة تنظيم وتطوير عمل هذه المؤسسة الإعلامية الأبرز ”.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتمد في برنامج الثامنة على الاثارة ولم يضع حلةلا شافية ونتمنى الان من خلال مسؤوليته ان يطرح الحلول مع معظم المشكلات التي يتم طرحها اعلاميا او لا يبقى ممن يبحث عن المببرات لتغير موقع المسؤولية في وظيفته الجديدة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك ,, ورنا ركضك باالسروال ,,
,, عساك تنهض بمهمتك الى الصفوف المتقدمه ,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا ماخليت القناة السعودية تنافس الجزيرة والعربية ولا ماراح تكون ناجح
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 1 ساعة
اكره هالانسان 😤😤
أمل الحربي[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذا الشخص مجرد انه يثير فقط وكان برنامجه مجرد هياط بدون حلول
القروي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 38 دقيقة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 32 دقيقة
ان شاء الله يكون الفعل على قدر الكلام
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 29 دقيقة
الاخوان اللي يطالبون داوود الشريان بحل المشاكل تراه انسان يطرح مشكلة ويناقشها ويتصل على المسؤولين ويتحدث معهم بصوت مرتفع غيره تراء مابيده حل لانه ليس صاحب قرار