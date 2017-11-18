” فيفا ” : أمسية كروية رائعة بين العملاق السعودي وضيفة الياباني

نواف السالم(صدى):

يستضيف نادي الهلال اليوم السبت منافسه أوراوا ريد دايموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في أمسية كروية رائعة لكل مُحبي الكرة بالقارة الصفراء.

وجاء ” فيفا ” بتقريراً خاصاً عن المواجهة ، حيث يتمتع الفريقان بسمعة كبيرة، إذ دأب العملاق الهلال على المشاركة في المسابقة الأهم على صعيد الأندية وبلغ النهائي عام 2014، في حين رفع الفريق الياباني الكأس عام 2007.

ووصف ” فيفا ” المواجهة في الدور النهائي، بأن أعرق كأس قارية على صعيد الأندية تجمع بين أسلوبين مختلفين، كونها تضم فريقاً من شرق القارة وآخر من غربها .

أما أصحاب الأرض وممثل غرب آسيا نادي الهلال، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم، وذلك بفضل دفاعه الصلب، لكن الفريق يملك أيضاً قوة هجومية ضاربة بدليل تسجيله 13 هدفاً في الأدوار الإقصائية.

واعتبر ” فيفا ” أن مهاجم الهلال، اللاعب السوري المتألق عمر خربين مصدر قوة إضافة إلى الثنائي الأمريكي الجنوبي كارلوس إدواردو ونيكولاس ميليسي اللذين يعدان نقطة الثقل في خط الوسط.

أما كتيبة المدرب تاكافومي هوري؛ فتعول على فعالية هدافها رافاييل سيلفا في حين نجح صانع الألعاب يوسوكي كاشيواجي في إعطاء خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم.