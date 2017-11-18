وزير خارجية قطر يعترف بحجم الدوحة: ” ساندويتش صغير”

طلال الضوي(صدى):

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بعد أن وصف بلاده بـ ” الساندويتش ” ، وهو ما يعتبر اعتراف بحجم الدوحة الصغير.

تصريحات وزير الخارجية القطري تشير إلى اتجاه الدوحة للاعتراف بعدم قدرتها على تحدي جيرانها الخليجيين مجددا.

وشارك نشطاء مواقع التواصل بوسم #قطر_ساندويتش، للتعبير عن سخريتهم من تصريح وزير الخارجية القطري، وكتب بدر الحربي ” واحد ساندويتش قطري صغير جدًا جدًا جدًا “.

بدوره قال فواز الزهراني‏ في تعليقه على الوسم “ #قطر_ساندويتش عندهم الوجبة، وجوعان وموزة، واليوم ساندويتش، هذي دولة ولا كشك وجبات سريعة ”.