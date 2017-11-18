دراسة : 76 % من ” جيل الألفية ” بالمملكة يشاركون كلمات المرور مع غرباء
كشفت دراسة عن أن أكثر من 76 % من جيل الألفية يشاركون في المملكة كلمات المرور مع أشخاص من خارج أفراد الأسرة وأن أكثر من 94 % من جيل الألفية بالمملكة يستخدمون شبكات ” واي فاي ” غير آمنة رغم معرفتهم بأنها غير موثوقة، ويضغط 67.5 % منهم على روابط غير متأكدين من مشروعية المصدر.
وأشارت الدراسة إلى أن 30 % منهم لا يشعرون بالقلق فيما إذا تعرضت أجهزتهم لبرمجيات ضارة، في حين يضع 52 % كلمات مرور لأجهزتهم اللوحية.
وقال نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة الأسواق الناشئة لدى ” فورس بوينت ” محمود إبراهيم ، إلى أن التقرير السنوي المشترك مع ” ريثيون إنتيليجنس “، و” تحالف الأمن السيبراني القومي الأمريكي NCSA” FDK أن جيل الألفية في المملكة يظهر سلوكيات مقلقة في جميع البلدان السبعة التي شملتها الدراسة عند مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم.
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