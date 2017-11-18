” تقويم التعليم ” : الاعتماد الأكاديمي يجب أن يخضع للتطوير

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لا بد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على تحفييز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.

وقال ” السبتي ” على أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية وبرامجها ورؤية المملكة 2030 في آن واحد.

جاء ذلك بعد ورشة عمل عقدتها هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الخميس الماضي .