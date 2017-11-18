السلطات الروسية تتلقى عشرات التهديدات باغتيال بوتين

موسكو(صدى):

تلقت السلطات الروسية العشرات من الاتصالات والبلاغات الكاذبة، التي يهدد أصحابها باغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن السلطات المختصة تلقت أكثر من 60 اتصالا كاذبا، 50 منهم تحدثت عن زرع عبوة ناسفة على طريق موكب الرئيس في سانت بطرسبورج.

وأشار بيسكوف إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بكل ما يلزم للتعامل مع هذا الوضع، بدون أن تسبب أي عرقلة أو ضرر، مؤكداً أن هذه الاتصالات لم تأثر على جدول أعمال الرئيس الذي وضع سابقا، مؤكدا أن الاتصالات كانت من خارج روسيا.