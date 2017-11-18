كريم: مئات الآلاف من السعوديات تقدمن للحصول على وظيفة سائقة

نايف السالم(صدى):

تسعى شركة كريم إلى توظيف 100 ألف سائقة سعودية في المملكة، وتقدمت مئات الآلاف للحصول على وظيفة ” كابتن ” ، ويتوقع أن ترتفع الأعداد في جميع مناطق المملكة مع الإقبال على شركات الأجرة المختلفة بداية من شهر يونيو المقبل.

وقال مدير عام العلاقات العامة بشركة ” كريم ” مرتضى علوي، إن كريم بالفعل بدأت تدريب السعوديات على القيادة لمنحهن شهادات تتيح لهن العمل لديها كسائقات، لافتاً إلى أن الهدف تسجيل 100 ألف قائدة خلال السنوات المقبلة.

وأشار علوي إلى أن الشركة تسعى لتسجيل نحو 10 آلاف شهادة لسائقات سعوديات قبل إطلاق الخدمة النسائية، وفقاً للأنظمة.