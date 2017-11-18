وزير خارجية البحرين لمسؤولي لبنان: إثبات الحقائق أو الصمت

المنامة(صدى):

طالب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، مسؤولي لبنان بأن يأتوا بحقائق تثبت صحة إدعاءاتهم، أو يصموتوا.

وكتب خالد بن أحمد، تدوينة على ” تويتر “: ” الادعاءات القائمة على الكذب حبلها قصير، وعلى مسؤولي لبنان أن يأتوا بالحقائق أو يكرموا أنفسهم بالسكوت، كلامهم يسيئ للبنان وتاريخ لبنان “.

ووصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم السبت، إلى فرنسا، قادما من المملكة، وكان برفقته زوجته لارا، فيما وصل ابنه البكر حسام الجمعة.