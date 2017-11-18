بالصور.. سيدة تلتقط صور لشبح الموت ينتظر والدها
ألتقطت امرأة إنجليزية تٌدعى ” شارون كول ” ، لقطات غريبة لظلين شريرين ظنت أنهما قادمان لقبض روح والدها.
وكانت شارون بالقرب من غرفة والدها المريض بسرطان المعدة داخل مستشفى في دونكاستر بيوركشاير بإنجلترا ، قبل وفاته ، عندما ألتقطت صوؤ تظهر ظل غراب وآخر لما أسمته بحارس البوابة وقالت أنهما يستعدان لأخذ روح والدها البالغ من العمر 67 عاما بسلام للآخرة، كما نشرت الصور قبل ساعات قليلة فقط من الوفاة.
M-512[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام فاضي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 1 ساعة
اخزاكم الله انتم وخرافاتكم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه ه هه😅 هه ه هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15410 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههه ضحكتيني 😅☺️