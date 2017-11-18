بالصور.. سيدة تلتقط صور لشبح الموت ينتظر والدها

متابعات(صدى):

ألتقطت امرأة إنجليزية تٌدعى ” شارون كول ” ، لقطات غريبة لظلين شريرين ظنت أنهما قادمان لقبض روح والدها.

وكانت شارون بالقرب من غرفة والدها المريض بسرطان المعدة داخل مستشفى في دونكاستر بيوركشاير بإنجلترا ، قبل وفاته ، عندما ألتقطت صوؤ تظهر ظل غراب وآخر لما أسمته بحارس البوابة وقالت أنهما يستعدان لأخذ روح والدها البالغ من العمر 67 عاما بسلام للآخرة، كما نشرت الصور قبل ساعات قليلة فقط من الوفاة.