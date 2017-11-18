ارتفاع أسعار النفط بفعل توقعات بتمديد اتفاق أوبك

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد خسائر استمرت خمس جلسات وذلك بفعل توقعات بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج وإغلاق خط أنابيب أمريكي رئيسي لنقل الخام.

سجلت الأسعار أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع مع وجود إشارات على زيادة الإمدادات الأمريكية إلى جانب شكوك في أن روسيا ستدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفعت الأسعار بعدما لمح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إلى رغبة بلاده في تمديد قيود الإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.36 دولار، أو ما يعادل 2.2 بالمئة، إلى 62.72 دولار للبرميل بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على زيادة قدرها 1.41 دولار تعادل 2.6 بالمئة إلى 56.55 دولار للبرميل.