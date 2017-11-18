قرقاش: المملكة ومصر ضمان للسيادة العربية

نايف السالم(صدى):

أكد أنور قرقاش، رئيس الخارجية الإماراتي، على ضرورة أن يجتمع العرب على موقف واحد يصون سيادتهم، مشيرا إلى أن استناد هذا الموقف على بعد سعودي ومصري ضرورة.

وقال قرقاش في تغريدة كتبها على ” تويتر “: ” اللغط الذي يحيط بالمنطقة ومحاولات تجييره لمصالح ضيقة أو لمصالح دول إقليمية يثبت مجددا أن هناك ضرورة للخروج بموقف عربي يجمعنا ويصون سيادتنا، مثل هذا الموقف لابد من أن يستند إلى بعد سعودي ومصري “.

وتابع: ” أن يروج بَعضُنَا لإيران وغيرهم لتركيا وأن يسعى آخرون لتقويض الموقف السعودي أو المصري تشتيت وتفتيت للموقف العربي، لا بد من أن نجتمع معا ضمن مسار عربي يعبر عن خارطة طريق نحو الاستقرار و التنمية “.