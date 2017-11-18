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معارض قطري: أموال تنظيم الحمدين ضاعت بعد تغريدة الحريري عن المملكة

معارض قطري: أموال تنظيم الحمدين ضاعت بعد تغريدة الحريري عن المملكة
طلال الضوي(صدى):

سخر المعارض القطرى خالد الهيل، من تنظيم الحمدين القطري الذي دفع أموالًا طائلة للترويج لشائعة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المملكة قائلا: ” راحت فلوسك يا صابر “.

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر تعليقا على تغريدة الحريري الذي أكد فيها عدم احتجازه: ” راحت فلوسك ياصابر، كل الأموال التى دفعها تنظيم الحمدين للترويج لتلك الفكرة ضاعت هباء منثورا، توصل بالسلامة يا أخ سعد “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 3 ساعات

خسرهم الله وخيبهم ,,

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

ننتظر كلاب المجوس ماذا سيقولون بعد وصول سعد الحريري إلى باريس
هل سيقولون أن فرنسا تحتجز الحريري
سنستمع لنباح كلبهم الذي علمهم السحر حسن زميرة

[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 2 ساعتين

عساه مايقوم لهم قائمة بعد اليوم
ناس العن من اليهود في حقدهم وكرههم

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين

خسرانين وخايبين ان شاء الله
المكر السئ لا يحيك الا باهله

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