معارض قطري: أموال تنظيم الحمدين ضاعت بعد تغريدة الحريري عن المملكة
سخر المعارض القطرى خالد الهيل، من تنظيم الحمدين القطري الذي دفع أموالًا طائلة للترويج لشائعة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المملكة قائلا: ” راحت فلوسك يا صابر “.
وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر تعليقا على تغريدة الحريري الذي أكد فيها عدم احتجازه: ” راحت فلوسك ياصابر، كل الأموال التى دفعها تنظيم الحمدين للترويج لتلك الفكرة ضاعت هباء منثورا، توصل بالسلامة يا أخ سعد “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 3 ساعات
خسرهم الله وخيبهم ,,
عدنان[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
ننتظر كلاب المجوس ماذا سيقولون بعد وصول سعد الحريري إلى باريس
هل سيقولون أن فرنسا تحتجز الحريري
سنستمع لنباح كلبهم الذي علمهم السحر حسن زميرة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساه مايقوم لهم قائمة بعد اليوم
ناس العن من اليهود في حقدهم وكرههم
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين
خسرانين وخايبين ان شاء الله
المكر السئ لا يحيك الا باهله