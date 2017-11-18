معارض قطري: أموال تنظيم الحمدين ضاعت بعد تغريدة الحريري عن المملكة

طلال الضوي(صدى):

سخر المعارض القطرى خالد الهيل، من تنظيم الحمدين القطري الذي دفع أموالًا طائلة للترويج لشائعة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المملكة قائلا: ” راحت فلوسك يا صابر “.

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر تعليقا على تغريدة الحريري الذي أكد فيها عدم احتجازه: ” راحت فلوسك ياصابر، كل الأموال التى دفعها تنظيم الحمدين للترويج لتلك الفكرة ضاعت هباء منثورا، توصل بالسلامة يا أخ سعد “.