حقيقة إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين

طلال الغامدي(صدى):

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك ليس لها سلطة إيقاف الحسابات أو الخدمات، نافيا في الوقت نفسه إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية.

وأوضح حافظ أن المصارف لا ترفع تعثر السداد إلى الجهات المعنية مباشرة، بل تتفاوض مع العميل للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، وفي حالة تعثر المفاوضات يتم التصعيد للجهات المختصة.