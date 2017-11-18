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حقيقة إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين

حقيقة إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين
طلال الغامدي(صدى):

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك ليس لها سلطة إيقاف الحسابات أو الخدمات، نافيا في الوقت نفسه إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية.

وأوضح حافظ أن المصارف لا ترفع تعثر السداد إلى الجهات المعنية مباشرة، بل تتفاوض مع العميل للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، وفي حالة تعثر المفاوضات يتم التصعيد للجهات المختصة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين

البنوك للأسف الشديد أعمالها الله أعلم بها.

[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 2 ساعتين

البنوك لدينا تأخذ فقط ولا تعطي أي شيء للمجتمع رغم انها لا تدفع اي ضرائب كما تدفع باقي بنوك العالم .

[ عدد التعليقات: 3400 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخي القرشي
مانبيهم يحطون ضرائب لا البنوك ولا على التجار
لانها في الاخير على دماغ المواطن
لانه اخر القائمة وكل التبعات على راسه

[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 2 ساعتين

الكلام الخارجي تمام اما الداخلي عكسه تمام ,,

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة

ولله من اشوف وجهك مااستبشر بخير

[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 1 ساعة

الله من النصب عند البنوك العميل الهامور عندهم يفدونه برواحم والعميل الي مصدر دخل غير الراتب يبعرون على خشمه حتي اذا وقف احسابه البنك يخصم قصده والا أوامر المستديمة العملائهم الهوامير واصحاب الشيكات يرفضون سحب قيمت الشيك بحجت ان حساب العميل موقف
وين العدل وين الانصاف حتى مؤسسة النقد مهمله هذا الجانب والادرى هل هي غفله او تواطي مع البنوك
المفروض النظام يمشي على الجميع اذا وقف حساب العمل لن يسمح بصرف هلله فلا بنك والال غير حتى تنتهي مشكلة توقيف الحساب

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