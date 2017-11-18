الجمارك تستحدث أنظمة جديدة
أكد عيسى العيسی، المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن المصلحة بصدد استحداث أنظمة جديدة، بهدف تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأضاف العيسی، أن إعادة هندسة إجراءات التصدير، يأتي دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج، مشيرا إلى المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 4 ساعات
الاخبار تقول ان الجمارك سوف تتحول الى هيئه
اين الهيئه واخبارها -الجمارك دورها كبير جدا والعنايه بها وبمنسوبيها ضعيف جدا
شدوا حيلكم يامسؤلي الجمارك واثبتوا وجودكم في دعم قطاعكم ومنسوبيه
كل يوم نرى كميات هائله من المظبوطات وبالتالي يجب اكرام منسوبيكم بما يستحقونه