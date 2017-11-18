الجمارك تستحدث أنظمة جديدة

عادل الحربي(صدى):

أكد عيسى العيسی، المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن المصلحة بصدد استحداث أنظمة جديدة، بهدف تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات ذات العلاقة سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأضاف العيسی، أن إعادة هندسة إجراءات التصدير، يأتي دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج، مشيرا إلى المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل.