السعودية للمقاولين: تكلفة العمالة المستقدمة 300 ريال يوميا

طلال الغامدي(صدى):

كشف أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن متوسط تكلفة العمالة المستقدمة يوميا 120 ريالا، ومن ثم ارتفعت إلی 300 ريال، نظرا للارتفاع المقرر لتكلفة رخصة العمل من 120 ريالا شهريا في 2018 إلى 360 ريالا في 2022، التي بدورها ستؤثر في المشاريع التي تم التعاقد عليها خاصة الآن.

واعلن العفالق أن هيئة المقاولين ستعتمد نمط بناء جديد ستدخله إلى السوق، يسهم في خفض تكلفة العمالة من خلال تقليل الاعتماد عليها في مشاريع البناء، مشيرا إلى أن نمط البناء الجديد الذي تعمل على اعتماده الهيئة سيعمل علی تقليل حجم العمالة ومن ثم خفض تكلفتها.

وأوضح أن التأثير علی تكلفة العمالة لن يكون في المستقبل القريب، وذلك يعود إلی أن عقود المقاولات عادة ما تكون طويلة الأجل أي تبدأ مدتها من سنتين وأكثر.