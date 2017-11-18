ضم المستشفيات والمراكز لـ ” تجمعات صحية ” ونقلها لشركات
أعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإنشاء تجمعات صحية في المملكة ونقل مسئوليتها إلى شركات تنضوي تحتها عدة تجمعات صحية .
وشمل القرار إنشاء التجمع الأول بالمنطقة الشرقية من 5 مستشفيات و19 مركزاً صحياً، وتعيين مجلس استشاري للتجمع .
ويضم التجمع الصحي الأول بالشرقية مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومركز سعود البابطين لجراحة القلب، ومستشفى الولادة والأطفال، بالإضافة لمستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، و19 مركزاً صحياً من المراكز داخل نطاق المدن.
جاء ذلك خلق منافسة بين الشركات لتقديم أفضل وأجود الخدمات الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة للوزارة للتركيز على دورها التنظيمي والإشرافي لتطوير الأداء والارتقاء به لأرفع المستويات .
رااايق[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 3 ساعات
طـــيـــب *************!!!!!!!!!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21754 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 3 ساعات
عندي استفسار 😊
اللحين الغاء العلاوه هل يعني يتوقف عليها المرتبه والدرجه
ام فقط العلاوه ؟ وتبقى باقي الامور ماشيه زي ماكانت ؟؟؟ افيدونا جزاكم الله خير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 3 ساعات
اخت امل لاتسمى الغاء العلاوه -بل تسمى ايقاف العلاوه لفتره ثم تعاد
والغاء العلاوه عقوبه تاديبيه لاقتراف مخالفه تستوجب ذلك وفي كلتا الحالتين المرتبه تضل كما هي والدرجه كما هي ولا تتوقف الدرجه لا بالوصول الى اخر مربوط الدرجات في المرتبه نفسها
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخ السحاب
انا اقصد بايقافها لعام ٣٨ وليس لعقوبه تأديبيه
من المعروف ان العلاوه مرتبطه بالدرجه والمرتبه
واذا تم ايقافها هل يتنقل الموظف للدرجه التي تليها ام يتوقف بناء ع ذلك كل شي ؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينتقل الموظف للدرجه التي تليها اذا تم الافراج عن العلاوه التي تم ايقافها -اي ينطلق من نفس الدرجه الا اذا اعيدت العلاوه بنص يقول(تعاد العلاوه باثر رجعي )فان الموظف يحصل على العلاوه الموقوفه والعلاوه التي تليها.
ابو عابد[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 15 دقيقة
الدرجة مرتبطة بالعلاة في سلم الرواتب . كل ما اخذت علاوة ترتقي درجة اذا توقفت العلاة تبقى في نفس الدرجة