ضم المستشفيات والمراكز لـ ” تجمعات صحية ” ونقلها لشركات

عادل الحربي(صدى):

أعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإنشاء تجمعات صحية في المملكة ونقل مسئوليتها إلى شركات تنضوي تحتها عدة تجمعات صحية .

وشمل القرار إنشاء التجمع الأول بالمنطقة الشرقية من 5 مستشفيات و19 مركزاً صحياً، وتعيين مجلس استشاري للتجمع .

ويضم التجمع الصحي الأول بالشرقية مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومركز سعود البابطين لجراحة القلب، ومستشفى الولادة والأطفال، بالإضافة لمستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، و19 مركزاً صحياً من المراكز داخل نطاق المدن.

جاء ذلك خلق منافسة بين الشركات لتقديم أفضل وأجود الخدمات الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة للوزارة للتركيز على دورها التنظيمي والإشرافي لتطوير الأداء والارتقاء به لأرفع المستويات .