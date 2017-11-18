مقتل 7 من ميليشيا الانقلابيين في تعز

فهمي محمد(صدى):

أحبط الجيش اليمني، محاولة الميليشيا اقتحام عزلة القحيفة في تعز وأجبرت عناصرها على الفرار بعد معارك ضارية استمرت نحو عشر ساعات.

وأسفرت المعارك، بحسب وكالة (سبأ)، عن سقوط أكثر من سبعة قتلى و13 جريحاً في صفوف المليشيا.

ورداً على الهزائم التي تلقتها الميليشيا قصف من مواقع تمركزها ست قذائف مدفعية على منازل المدنيين في قرية القطنة بعزلة الفكيكة وألحقت فيها أضراراً بالغة.

كما أكدت مصادر مقربة من الميليشيا أنها صفت القائد الميداني في صفوفها وليد عبد الله غالب العفيري على خلفية الهزائم التي تكبدتها أمس خلال المعارك، مع الجيش الوطني في مقبنة، والتي كان العفيري هو من يتولى قيادة عناصرها.

ومن جهة أخرى، لقي 4 عناصر من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم وأصيب 8 آخرون في مواجهات بجبهة الشقب جنوب شرق تعز.

وقال القيادي الميداني في جبهة الشقب موفق بن على التابع للواء 22 ميكا، إن الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في دار مزعل والفراحي الجمعة، وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 12 إثر كمين محكم نصبه الجيش الوطني لعناصر المليشيات.