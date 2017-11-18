الاستخبارات التركية تحتجز المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية

أنقرة(صدى):

احتجز جهاز الاستخبارات التركي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سلو، وفقا لصحيفة ” حرييت ” التركية، أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة إن : سلو استسلم لمسلحين سوريين موالين لأنقرة هذا الأسبوع، وتم نقله إلى محافظة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وكان سلو قد اختفى قبل أيام في ظروف غامضة، وسرت تكهنات حوله، مع ادعاء البعض أنه استسلم لتركيا، في حين قال آخرون إنه تم اعتقاله، وفي بيان صدر أول أمس الخميس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يتكون معظمه من وحدات حماية الشعب الكردي، أن اختفاء سلو كان نتيجة عملية خاصة للاستخبارات التركية.