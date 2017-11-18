الكشف عن وثائق جديدة بشأن اغتيال كندي

واشنطن(صدى):

نشر الأرشيف الوطني الأمريكي أمس الجمعة 144 وثيقة جديدة عن اغتيال الرئيس جون كيندي لأول مرة في خامس عملية نشر وثائق تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي منذ مطلع العام الجاري، لكن لا يوجد بينها ” أي معلومات جديدة ” ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وهذا ثاني أكبر كشف عن وثائق، بعد ذلك الذي تم في التاسع من الشهر الجاري بنزع السرية عن 13 ألف و213 وثيقة، لكنه يتفوق بشكل كبير على الكشف الذي جرى في الثالث من الشهر بـ 676 وثيقة، وأيضاً الكشف عن ألفين و891 وثيقة في أكتوبر الماضي، وثلاثة آلاف و810 وثيقة في يوليو الماضي.

يأتي الكشف عن الوثائق وفقاً للتشريع الذي أمر به الرئيس السابق جورج بوش الأب في 1992، والذي ينص على نزع السرية عن الوثائق بعد مرور 25 عاماً.