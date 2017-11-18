الشهري يدخل تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ 44 صناعة هدف

ماجد محمد(صدى):

دخل صانع ألعاب نادي النصر يحيى الشهري تاريخ الدوري السعودي بصناعته 44 هدفًا منها الهدف الخامس لفريقه على نادي الرائد في المواجهة التي انتهت باكتساح خماسي للنصر في مرمى الرائد ببريدة أمس الجمعة.

وكان النصر اكتسح مضيفه الرائد 5-صفر الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مستعيدًا المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما بقي الرائد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط وله أيضا مباراة مؤجلة.