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ضبط مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في أسواق السيح

ضبط مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في أسواق السيح
حمود العنزي(صدى):

نفّذ مفتشو مكتب العمل بالخرج ، مؤخراً حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة بمدينة السيح ، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل .

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في بعض المولات والمجمعات التجارية بمدينة السيح، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في الخرج وإيجاد بيئة عمل مثالية ، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.


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