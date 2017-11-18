الداخلية تكشف الحيل والأساليب المستخدمة في غسل الأموال
كشفت وزارة الداخلية من خلال التحريات المالية أن التعاملات الإلكترونية هى أكثر الأساليب استخداماً في غسل الأموال، من خلال الحوالات المالية والشيكات المصرفية والسياحية، وإيداع الأموال بأجهزة الصراف الآلي أو من خلال شركات وهمية.
وحددت الإدارة المالية عدة طرق لغسل الأموال وهى :
الاعتمادات المستندية: وتكون التجارة غطاء شرعي وتعتمد على مستند لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.
قرض مضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.
أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.
إنشاء شركات وهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.
نزاع قضائي وهميويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.
إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.
باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 ساعات
لن يتطهر البلد ويتقوى الاقتصاد إلى بمحاربة الفساد من جذوره سيروا على بركة الله لمحاربة غسيل الأموال والاستيلاء على أموال الشعب وجابوا الفساد فهو قاعدة القياده الناجحه
Ut[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
من زمان وحنا نعرف ان الي مخرب البلد وآكل أموال البلد ويدخل المخدرات للبلد هم مسؤولين وتجار الذين فيما سبق كانت لهم حصانة مطلقة اجل من الي يدخل المخدرات للسعودية بخطط جهنمية وتفكير مايخطر ببال أحد الا اصحاب الكروش بعض المسؤولين والتجار الكبار
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11422 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب والاموال اللي تسترجعونها 😁
رجعولنا علاوة ٣٨ باثر رجعي
احنا نطالب بحقوقنا
هيك الراتب ثبت وبناء ع ذلك الدرجه والمرتبه ثبتوا 😊
بليييييز يعني 😁
Ut[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
الشي المبشر انه في عصر سلمان الحزم انتهى عصر ملائكة البشر ودخلنا في عصر العدل وقريبًا ستنتهي الواسطة
القرشي[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 3 ساعات
إن لم تقطع رأس الأفعى فإنك لن تسلم من شر سمها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21754 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه خطط الهوا مير جدا جدا ولكن اصحاب الملايين كيف يتم غسل الاموال
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصحاب ا لملايين غسل الاموال لديهم بالنصب والاحتيال على الضعوف بالنصب والاحتيال والمساهمات الصغيرة مثل توظيف الاموال او الاستثمار المالي او رفع اسعال الحيوانات وهكذا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38188 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابطشوا فيمن يقدرون علينا ظلماً وانتم تقدرون عليهم حقاً , اهل الفساد باالبلاد والعباد ,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 دقيقة
اقول رجعوا علاوة ١٤٣٨ وعلاوة ١٤٣٩ اللي حتى الان لم تصرف بعدين نقتنع في كلامكم.