تعرف على سبب إغلاق مهرجان تسوق بالقوة الجبرية في المدينة

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مهرجان المدينة للتسويق والترفيه بالقوة الجبرية لعدم استجابة منظم المهرجان لإنذار ورد من الأمانة، بإخلاء موقع المهرجان.

وأكد مدير العلاقات العامة بالأمانة خالد متعب، أن تصريح الموقع انتهى يوم الثلاثاء الماضي، وجرى إشعار المنظم بإخلاء الموقع إلا أنه لم يستجب، فتم إغلاق الموقع بالقوة الجبرية، وفق الأنظمة واللوائح البلدية، وفقا لصحيفة عكاظ.