الاستئناف تصدق على حكم الجزائية بحبس وجلد عصابة ” الضفدع “

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، قضت بتأييد حكم المحكمة الجزائية بسجن 4 أشخاص 92 شهرا، وجلدهم ألف جلدة على إثر اتهامهم بالسطو على أحد المنازل.

وأوضحت المصادر، أن القضية تعود إلى قيام العصابة المعروفة إعلاميا بـ ” الضفدع ” بالسطو على منزل مقيمين وسلب 3500 ريال و4 أجهزة جوال، إلى جانب تهديد المتواجدين فيه وتقييدهم بكلبشات حديدية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية بمكة تمكنت من القبض على الجناة وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية بمعرفة النيابة.

وشددت المصادر على أن ثبت خلال الجلسات التهمة الموجهة لهم وصدرت ضدهم أحكام متفرقة بالحبس 92 شهراً، و1000 جَلدة متفرقة، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بالتصديق على الحكم.