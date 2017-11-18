الكشف عن هوية المعتدي على ممتلكات سعوديتین في لبنان

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن هوية المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على ممتلكات مواطنتین سعوديتین بمنطقة المصیطبة في بیروت.

وأكدت المصادر أنه إعلامي في إحدى القنوات الشهيرة التابعة لحزب الله، وتربطه صلة قرابة بالمواطنتين، موضحة أنه تهجم عليهما في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” قبل يوم واحد من حدوث الواقعة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية ببيروت تلاحق الإعلامي وشقيقه للقبض عليهما وتقديمهما للعدالة للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.