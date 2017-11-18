الكشف عن هوية المعتدي على ممتلكات سعوديتین في لبنان
كشفت مصادر، عن هوية المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على ممتلكات مواطنتین سعوديتین بمنطقة المصیطبة في بیروت.
وأكدت المصادر أنه إعلامي في إحدى القنوات الشهيرة التابعة لحزب الله، وتربطه صلة قرابة بالمواطنتين، موضحة أنه تهجم عليهما في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” قبل يوم واحد من حدوث الواقعة.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية ببيروت تلاحق الإعلامي وشقيقه للقبض عليهما وتقديمهما للعدالة للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14124 ] نشر منذ 45 دقيقة
وأكدت المصادر أنه إعلامي في إحدى القنوات الشهيرة التابعة لحزب الله، وتربطه صلة قرابة بالمواطنتين، موضحة أنه تهجم عليهما في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ ” تويتر ” قبل يوم واحد من حدوث الواقعة.
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تابع لحزب الله وتربطه صلة قرابه بهن اذا امرهن مشكوك فيه
يمكن كان عازمهن وبعدين زعلو من بعض فعتدى على ممتلكاتهن