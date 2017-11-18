الإدارات التعليمية تحصر أعداد المعلمات الراغبات في قيادة السيارة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن طلب الإدارات التعليمية بالمملكة، من المعلمات والإداريات تعبئة بيانات حول قيادة المركبات لحصر أعداد الحاصلات على رخصة لقيادة المركبات.

وأكدت المصادر أن الهدف من تلك الخطوة هو إصدار تعليمات جديدة خلال الفترة المقبلة، ملزمةً إياهن بالانتهاء من تسليم تلك البيانات سريعاً، وفقا لصحيفة الحياة.

وأشارت إلى أن نتائج المسح الأولى كشفت عن أن غالبية موظفات وزارة التعليم ليس لديهن خبرة مسبقة في قيادة السيارة، وأن نسبة متوسطة منهن لديهن رخص دولية.